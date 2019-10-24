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Три особи загинуло у ДТП на Вінниччині

Четвер, 24 жовтня 2019, 02:29

Внаслідок зіткнення автомобілів на Вінниччині загинуло троє людей.

Джерело: поліція Вінницької області

Деталі: Аварія трапилась у Ямпільському районі області.

 
Внаслідок зіткнення автомобілів на Вінниччині загинуло троє людей.

За попередніми даними, 52-річний водій автомобіля "ВАЗ 21093" під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Audi А6, за кермом якого перебував 70-річний чоловік.

Від отриманих травм обидва водії та 27-річний пасажир "ВАЗ" загинули на місці.

 
Внаслідок зіткнення автомобілів на Вінниччині загинуло троє людей.

Дослівно: "Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб)".

Нагадаємо:

  • 22 жовтня одна особа загинула та семеро отримали тілесні ушкодження внаслідок зіткнення автомобілів на шляху "Благовіщенське - Миколаїв".

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ДТПВінницька областьполіція
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