Три особи загинуло у ДТП на Вінниччині
Четвер, 24 жовтня 2019, 02:29
Внаслідок зіткнення автомобілів на Вінниччині загинуло троє людей.
Джерело: поліція Вінницької області
Деталі: Аварія трапилась у Ямпільському районі області.
За попередніми даними, 52-річний водій автомобіля "ВАЗ 21093" під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Audi А6, за кермом якого перебував 70-річний чоловік.
Від отриманих травм обидва водії та 27-річний пасажир "ВАЗ" загинули на місці.
Дослівно: "Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб)".
Нагадаємо:
- 22 жовтня одна особа загинула та семеро отримали тілесні ушкодження внаслідок зіткнення автомобілів на шляху "Благовіщенське - Миколаїв".
Ольга Гетьманець, УП