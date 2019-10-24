Три человека погибли в ДТП в Винницкой области

В результате столкновения легковых автомобилей погибли три человека.

Источник: полиция Винницкой области

Детали: Авария произошла в Ямпольском районе области.

В результате столкновения легковых автомобилей погибли три человека.

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21093" во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi А6, за рулем которого находился 70-летний мужчина.

От полученных травм оба водителя и 27-летний пассажир "ВАЗ" погибли на месте.

В результате столкновения легковых автомобилей погибли три человека.

Дословно: "Следствием начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) ".

Напомним: