Три человека погибли в ДТП в Винницкой области

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Четверг, 24 октября 2019, 02:29

В результате столкновения легковых автомобилей погибли три человека.

Источник: полиция Винницкой области

Детали: Авария произошла в Ямпольском районе области.

 
В результате столкновения легковых автомобилей погибли три человека.

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21093" во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi А6, за рулем которого находился 70-летний мужчина.

От полученных травм оба водителя и 27-летний пассажир "ВАЗ" погибли на месте.

 
В результате столкновения легковых автомобилей погибли три человека.

Дословно: "Следствием начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) ".

Напомним:

  • 22 октября один человек погиб и семеро получили телесные повреждения в результате столкновения автомобилей на пути "Благовещенское - Николаев".

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: ДТП Винницкая область полиция


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