Три человека погибли в ДТП в Винницкой области
Четверг, 24 октября 2019, 02:29
В результате столкновения легковых автомобилей погибли три человека.
Источник: полиция Винницкой области
Детали: Авария произошла в Ямпольском районе области.
По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21093" во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi А6, за рулем которого находился 70-летний мужчина.
От полученных травм оба водителя и 27-летний пассажир "ВАЗ" погибли на месте.
Дословно: "Следствием начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) ".
Напомним:
- 22 октября один человек погиб и семеро получили телесные повреждения в результате столкновения автомобилей на пути "Благовещенское - Николаев".
Ольга Гетьманец, УП