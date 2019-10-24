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Епіфаній зустрівся з держсекретарем США Помпео

Четвер, 24 жовтня 2019, 04:23

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній обговорив із держсекретарем США Майком Помпео порушення релігійних свобод в ОРДЛО та анексованому Криму.

Джерело: Twitter Помпео та Епіфанія

Деталі: За словами Помпео, захист свободи віросповідання для всіх українців зі сторони Епіфанія заслуговує на похвалу. Держсекретар привітав митрополита із отриманням нагороди "Athenagoras Human Rights Award".

 
Митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній обговорив із держсекретарем США Майком Помпео порушення релігійних свобод в ОРДЛО та анексованому Криму.
Twitter Майка Помпео

Дослівно Епіфаній:

Ольга Гетьманець, УП

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Теми: церкваЕпіфанійСША
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