Епіфаній зустрівся з держсекретарем США Помпео

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній обговорив із держсекретарем США Майком Помпео порушення релігійних свобод в ОРДЛО та анексованому Криму.

Джерело: Twitter Помпео та Епіфанія

Деталі: За словами Помпео, захист свободи віросповідання для всіх українців зі сторони Епіфанія заслуговує на похвалу. Держсекретар привітав митрополита із отриманням нагороди "Athenagoras Human Rights Award".

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній обговорив із держсекретарем США Майком Помпео порушення релігійних свобод в ОРДЛО та анексованому Криму. Twitter Майка Помпео

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