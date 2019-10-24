Епіфаній зустрівся з держсекретарем США Помпео
Четвер, 24 жовтня 2019, 04:23
Митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній обговорив із держсекретарем США Майком Помпео порушення релігійних свобод в ОРДЛО та анексованому Криму.
Джерело: Twitter Помпео та Епіфанія
Деталі: За словами Помпео, захист свободи віросповідання для всіх українців зі сторони Епіфанія заслуговує на похвалу. Держсекретар привітав митрополита із отриманням нагороди "Athenagoras Human Rights Award".
Дослівно Епіфаній:
Зустрівся з Держсекретарем США @SecPompeo. Обговорили виклики, з якими стикається ПЦУ. Серед них – ганебна ситуація зі свободою віросповідання на окупованому Донбасі і в анексованому Криму. Сподіваюсь, Вашингтон і надалі залишатиметься незламним у підтримці суверенітету України. pic.twitter.com/Kdl4Al7iVp— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) October 23, 2019
Ольга Гетьманець, УП