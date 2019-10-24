Епифаний встретился с госсекретарем США Помпео
Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний обсудил с госсекретарем США Майком Помпео нарушение религиозных свобод в ОРДЛО и аннексированном Крыму.
Источник: Twitter Помпео и Епифания
Детали: По словам Помпео, защита свободы вероисповедания для всех украинцев со стороны Епифания заслуживает похвалы. Также госсекретарь поздравил митрополита с получением награды "Athenagoras Human Rights Award".
Дословно Епифаний: "Встретился с госсекретарем США Майком Помпео. Обсудили вызовы, с которыми сталкивается ПЦУ. Среди них – позорная ситуация со свободой вероисповедания в оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму. Надеюсь, Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться несокрушимым в поддержке суверенитета Украины."
Зустрівся з Держсекретарем США @SecPompeo. Обговорили виклики, з якими стикається ПЦУ. Серед них – ганебна ситуація зі свободою віросповідання на окупованому Донбасі і в анексованому Криму. Сподіваюсь, Вашингтон і надалі залишатиметься незламним у підтримці суверенітету України. pic.twitter.com/Kdl4Al7iVp— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) October 23, 2019
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