Епифаний встретился с госсекретарем США Помпео

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний обсудил с госсекретарем США Майком Помпео нарушение религиозных свобод в ОРДЛО и аннексированном Крыму.

Источник: Twitter Помпео и Епифания

Детали: По словам Помпео, защита свободы вероисповедания для всех украинцев со стороны Епифания заслуживает похвалы. Также госсекретарь поздравил митрополита с получением награды "Athenagoras Human Rights Award".

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний обсудил с госсекретарем США Майком Помпео нарушение религиозных свобод в ОРДЛО и аннексированном Крыму. Twitter Майка Помпео

Дословно Епифаний: "Встретился с госсекретарем США Майком Помпео. Обсудили вызовы, с которыми сталкивается ПЦУ. Среди них – позорная ситуация со свободой вероисповедания в оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму. Надеюсь, Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться несокрушимым в поддержке суверенитета Украины."