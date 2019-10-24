Епифаний встретился с госсекретарем США Помпео

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Четверг, 24 октября 2019, 04:23

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний обсудил с госсекретарем США Майком Помпео нарушение религиозных свобод в ОРДЛО и аннексированном Крыму.

Источник: Twitter Помпео и Епифания

Детали: По словам Помпео, защита свободы вероисповедания для всех украинцев со стороны Епифания заслуживает похвалы. Также госсекретарь поздравил митрополита с получением награды "Athenagoras Human Rights Award".

 
Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний обсудил с госсекретарем США Майком Помпео нарушение религиозных свобод в ОРДЛО и аннексированном Крыму.
Twitter Майка Помпео

Дословно Епифаний: "Встретился с госсекретарем США Майком Помпео. Обсудили вызовы, с которыми сталкивается ПЦУ. Среди них – позорная ситуация со свободой вероисповедания в оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму. Надеюсь, Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться несокрушимым в поддержке суверенитета Украины."

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: церковь Епифаний США


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