Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна піднялась в рейтингу Doing business

Четвер, 24 жовтня 2019, 05:53
Україна піднялась в рейтингу Doing business

Україна зайняла 64-сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пунктів. 

Джерело: пресслужба  Кабміну з посиланням на коментар прем’єра Олексія Гончарука

Деталі: Згідно з даними Світового банку, позитивні зміни мали 6 показників із 10 індикаторів, що враховуються при складанні рейтингу.

Найбільший прогрес було продемонстровано за компонентою "захист міноритарних акціонерів" +27 пунктів та компонентою "отримання дозволу на будівництво" +10 пунктів.

Крім цього, позитивні зрушення відбулись за такими індикаторами рейтингу: підключення до електромереж, міжнародна торгівля, реєстрація майна, доступ до кредитів.

Пряма мова Гончарука: "Підвищення рейтингу України в Doing Business-2020 одразу на 7 позицій – це результат, який говорить сам за себе. Це позитивний сигнал для українських підприємців та "зелене світло" для іноземних інвесторів.

Однак це лише початок і ми продовжуємо роботу у цьому напрямку: три дні тому запрацював Кодекс про банкрутство, кілька тижнів тому - закон про стимулювання інвестиційної діяльності, активізуємо процеси дерегуляції".

Ще більше деталей: Рейтинг Doing Business складається щороку Світовим банком. У ньому оцінюється інвестиційна привабливість 190 країн світу. Звіт формується за підсумками комплексного дослідження стану реформ в кожній країні за 10 основними індикаторами.

Індекс легкості ведення бізнесу є одним із вирішальних маркерів під час прийняття рішень про інвестиції в ту чи іншу країну.

Нагадаємо:

  • У 2019 році Україна займала 71 місце в рейтингу Doing Business. За 2014-2018 роки Україна піднялася в рейтингу на 24 позиції.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівбізнесінвестиціїСвітовий банкрейтинг
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: