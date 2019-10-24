Україна піднялась в рейтингу Doing business

Україна зайняла 64-сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пунктів.

Джерело: пресслужба Кабміну з посиланням на коментар прем’єра Олексія Гончарука

Деталі: Згідно з даними Світового банку, позитивні зміни мали 6 показників із 10 індикаторів, що враховуються при складанні рейтингу.

Найбільший прогрес було продемонстровано за компонентою "захист міноритарних акціонерів" +27 пунктів та компонентою "отримання дозволу на будівництво" +10 пунктів.

Крім цього, позитивні зрушення відбулись за такими індикаторами рейтингу: підключення до електромереж, міжнародна торгівля, реєстрація майна, доступ до кредитів.

Пряма мова Гончарука: "Підвищення рейтингу України в Doing Business-2020 одразу на 7 позицій – це результат, який говорить сам за себе. Це позитивний сигнал для українських підприємців та "зелене світло" для іноземних інвесторів.

Однак це лише початок і ми продовжуємо роботу у цьому напрямку: три дні тому запрацював Кодекс про банкрутство, кілька тижнів тому - закон про стимулювання інвестиційної діяльності, активізуємо процеси дерегуляції".

Ще більше деталей: Рейтинг Doing Business складається щороку Світовим банком. У ньому оцінюється інвестиційна привабливість 190 країн світу. Звіт формується за підсумками комплексного дослідження стану реформ в кожній країні за 10 основними індикаторами.

Індекс легкості ведення бізнесу є одним із вирішальних маркерів для бізнесу під час прийняття рішень про інвестиції в ту чи іншу країну.

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