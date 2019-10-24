ЄС може відтермінувати Brexit на декілька місяців – DW
Четвер, 24 жовтня 2019, 06:34
Посли 27 держав-членів Європейського Союзу, які залишаються у складі ЄС після виходу Великобританії, не ухвалили остаточне рішення про відтермінування процедури Brexit.
Джерело: Deutsche Welle
Деталі: За повідомленням видання, представники країн Союзу схильні перенести дату виходу Великобританії ще на три місяці – до 31 січня. Причому нова відстрочка може бути в рамках "письмової процедури" задля уникнення позачергового саміту Євросоюзу.
Нагадаємо:
- Президент Європейської ради Дональд Туск хоче, щоб лідери ЄС схвалили продовження до 31 січня "в письмовому вигляді", але, за словами офіційних осіб, якщо позиції членів будуть далекі одна від одної, в понеділок може бути проведено екстрений саміт.
Передісторія:
- Британські депутати 19 жовтня підтримали поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.
- Після цього голосування за угоду з ЄС відклали до наступного тижня.
- Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони і уникнути "жорсткого" кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.
- У вересні депутати британського парламенту ухвалили закон, який блокує вихід країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем 31 жовтня і змусив прем’єра просити про нове відтермінування Brexit.
Ольга Гетьманець, УП