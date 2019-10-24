ЄС може відтермінувати Brexit на декілька місяців – DW

Посли 27 держав-членів Європейського Союзу, які залишаються у складі ЄС після виходу Великобританії, не ухвалили остаточне рішення про відтермінування процедури Brexit.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: За повідомленням видання, представники країн Союзу схильні перенести дату виходу Великобританії ще на три місяці – до 31 січня. Причому нова відстрочка може бути в рамках "письмової процедури" задля уникнення позачергового саміту Євросоюзу.

Нагадаємо:

Президент Європейської ради Дональд Туск хоче, щоб лідери ЄС схвалили продовження до 31 січня "в письмовому вигляді", але, за словами офіційних осіб, якщо позиції членів будуть далекі одна від одної, в понеділок може бути проведено екстрений саміт.

Передісторія: