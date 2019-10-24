ЄС може відтермінувати Brexit на декілька місяців – DW

607 переглядів
Четвер, 24 жовтня 2019, 06:34

Посли 27 держав-членів Європейського Союзу, які залишаються у складі ЄС після виходу Великобританії, не ухвалили остаточне рішення про відтермінування процедури Brexit.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: За повідомленням видання, представники країн Союзу схильні перенести дату виходу Великобританії ще на три місяці – до 31 січня. Причому нова відстрочка може бути в рамках "письмової процедури" задля уникнення позачергового саміту Євросоюзу.

Нагадаємо:

  • Президент Європейської ради Дональд Туск хоче, щоб лідери ЄС схвалили продовження до 31 січня "в письмовому вигляді", але, за словами офіційних осіб, якщо позиції членів будуть далекі одна від одної, в понеділок може бути проведено екстрений саміт.

Передісторія:

  • Британські депутати 19 жовтня підтримали поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.
  • Після цього голосування за угоду з ЄС відклали до наступного тижня.
  • Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони і уникнути "жорсткого" кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.
  • У вересні депутати британського парламенту ухвалили закон, який блокує вихід країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем 31 жовтня і змусив прем’єра просити про нове відтермінування Brexit.

Ольга Гетьманець, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Brexit ЄС Велика Британія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЄС запустив процес ратифікації угоди про Brexit, стежить за подіями у Лондоні 21 жовтня 2019, 13:50
Лондон: Британія вийде з ЄС 31 жовтня попри прохання про відстрочку 20 жовтня 2019, 14:46
Джонсон попросив керівництво ЄС відтермінувати Brexit 20 жовтня 2019, 02:10
Усі новини
Головні новини
Депутат "Голосу": На поліграф-вечірку прийдемо, нам приховувати нічого
Україна піднялась в рейтингу Doing business
Рябошапка вважає, що злочинної організації Януковича не було – Горбатюк
Рябошапка звільнив Горбатюка з ГПУ
Усі новини
дослідження

Лише третина українців готові відстоювати своє право на життя без цигарок

Фото

Будні сантехніка: що люди виробляють із трубами та унітазами

сім'я

Ця фраза допоможе припинити подружню суперечку