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ЄС може відтермінувати Brexit на декілька місяців – DW

Четвер, 24 жовтня 2019, 06:34

Посли 27 держав-членів Європейського Союзу, які залишаються у складі ЄС після виходу Великобританії, не ухвалили остаточне рішення про відтермінування процедури Brexit.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: За повідомленням видання, представники країн Союзу схильні перенести дату виходу Великобританії ще на три місяці – до 31 січня. Причому нова відстрочка може бути в рамках "письмової процедури" задля уникнення позачергового саміту Євросоюзу.

Нагадаємо:

  • Президент Європейської ради Дональд Туск хоче, щоб лідери ЄС схвалили продовження до 31 січня "в письмовому вигляді", але, за словами офіційних осіб, якщо позиції членів будуть далекі одна від одної, в понеділок може бути проведено екстрений саміт.

Передісторія:

  • Британські депутати 19 жовтня підтримали поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.
  • Після цього голосування за угоду з ЄС відклали до наступного тижня.
  • Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони і уникнути "жорсткого" кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.
  • У вересні депутати британського парламенту ухвалили закон, який блокує вихід країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем 31 жовтня і змусив прем’єра просити про нове відтермінування Brexit.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: BrexitЄСВелика Британія
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