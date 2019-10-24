ЕС может отложить Brexit на несколько месяцев – DW

Послы 27 государств-членов Европейского Союза, которые остаются в составе ЕС после выхода Великобритании, не приняли окончательное решение об отсрочке процедуры Brexit.

Источник: Deutsche Welle

Детали: По сообщению издания, представители стран Союза склонны перенести дату выхода Великобритании еще на три месяца – до 31 января. Причем новая отсрочка может быть в рамках "письменной процедуры" во избежание внеочередного саммита Евросоюза.

Напомним:

Президент Европейского совета Дональд Туск хочет, чтобы лидеры ЕС одобрили продление до 31 января "в письменном виде", но, по словам официальных лиц, если позиции членов будут далеки друг от друга, в понедельник может быть проведен экстренный саммит.

Предыстория: