ЕС может отложить Brexit на несколько месяцев – DW

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Четверг, 24 октября 2019, 06:34

Послы 27 государств-членов Европейского Союза, которые остаются в составе ЕС после выхода Великобритании, не приняли окончательное решение об отсрочке процедуры Brexit.

Источник: Deutsche Welle

Детали: По сообщению издания, представители стран Союза склонны перенести дату выхода Великобритании еще на три месяца – до 31 января. Причем новая отсрочка может быть в рамках "письменной процедуры" во избежание внеочередного саммита Евросоюза.

Напомним:

  • Президент Европейского совета Дональд Туск хочет, чтобы лидеры ЕС одобрили продление до 31 января "в письменном виде", но, по словам официальных лиц, если позиции членов будут далеки друг от друга, в понедельник может быть проведен экстренный саммит.

Предыстория:

  • Британские депутаты 19 октября поддержали поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.
  • После этого голосования за соглашение с ЕС отложили до следующей недели.
  • Великобритания и Европейский Союз договорились о новом соглашении по Brexit только на этой неделе. Стороны сумели договориться о ключевой преграде и избежать "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.
  • В сентябре депутаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем 31 октября и заставил премьера просить о новой отсрочке Brexit.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Brexit ЕС Великобритания


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