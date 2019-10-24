ЕС может отложить Brexit на несколько месяцев – DW
Четверг, 24 октября 2019, 06:34
Послы 27 государств-членов Европейского Союза, которые остаются в составе ЕС после выхода Великобритании, не приняли окончательное решение об отсрочке процедуры Brexit.
Источник: Deutsche Welle
Детали: По сообщению издания, представители стран Союза склонны перенести дату выхода Великобритании еще на три месяца – до 31 января. Причем новая отсрочка может быть в рамках "письменной процедуры" во избежание внеочередного саммита Евросоюза.
Напомним:
- Президент Европейского совета Дональд Туск хочет, чтобы лидеры ЕС одобрили продление до 31 января "в письменном виде", но, по словам официальных лиц, если позиции членов будут далеки друг от друга, в понедельник может быть проведен экстренный саммит.
Предыстория:
- Британские депутаты 19 октября поддержали поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.
- После этого голосования за соглашение с ЕС отложили до следующей недели.
- Великобритания и Европейский Союз договорились о новом соглашении по Brexit только на этой неделе. Стороны сумели договориться о ключевой преграде и избежать "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.
- В сентябре депутаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем 31 октября и заставил премьера просить о новой отсрочке Brexit.
Ольга Гетьманец, УП