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Штепа виграла справу в ЄСПЛ: Україна має сплатити їй 3600 євро

Четвер, 24 жовтня 2019, 13:20
Штепа виграла справу в ЄСПЛ: Україна має сплатити їй 3600 євро

Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення суд ухвалив 24 жовтня.

Суд визначив, що Україна має виплатити Штепі 2600 євро моральної компенсації і 1000 євро відшкодування судових витрат.

Штепа скаржилася на порушення пункту 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини, що її попереднє ув'язнення було тривалим та невиправданим. Крім того, вона скаржилася на порушення пункту 1 статті 6 Конвенції, що кримінальне провадження проти неї було необґрунтовано тривалим.

ЄСПЛ визнав прийнятною скаргу Штепи щодо надмірної тривалості кримінального провадження щодо неї і постановив, що мали місце порушення вищевказаних статей Конвенції.

Штепу заарештували 13 липня 2014 року. Їй інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що вони спричинили загибель людей і створення терористичної групи чи організації.

На суді Штепа пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Санкція інкримінованої статті передбачає довічне ув'язнення.

6 березня 2018 року Апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи щодо Штепи з самого початку має розпочатися в п'ятий раз.

До цього справа направлялася на розгляд в Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводи і самовідводи членів колегії суддів жоден з них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.

Цього тижня Орджонікідзевський райсуд Харкова після більш ніж 16-місячної перерви зміг продовжити підготовче засідання у справі Штепи.

"Українська правда" у Threads

Теми: сепаратизмсуд
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