Штепа выиграла дело в ЕСПЧ: Украина должна выплатить ей 3600 евро

Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу экс-мера Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение суд принял 24 октября.

Суд определил, что Украина должна выплатить Штепе 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек.

Штепа жаловалась на нарушение пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека, ее предварительное заключение было длительным и неоправданным. Кроме того, она жаловалась на нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции, что уголовное производство против нее было необоснованно длительным.

ЕСПЧ признал приемлемой жалобу Штепы по чрезмерной длительности уголовного производства в отношении нее и постановил, что имели место нарушения вышеуказанных статей Конвенции.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и создание террористической группы или организации.

На суде Штепа объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Санкция инкриминируемой статьи предусматривает пожизненное заключение.

6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области принял решение направить материалы по делу Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводской, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако в связи с отводами и самоотводами членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

На этой неделе Орджоникидзевский райсуд Харькова после более чем 16-месячного перерыва смог продолжить подготовительное заседание по делу Штепы.