Соціологи встановили незвичну довіру українців до СБУ

Серед українців вперше з 2013 року зафіксовано більше тих, хто довіряє Службі безпеки України, ніж тих, хто не довіряє.

Джерело: Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" преведене 19-22 жовтня

Деталі: Згідно з даними соціологів з 2013 року українці переважно не довіряли СБУ ніж довіряли.

Згідно із останнім опитуванням СБУ цілком довіряють, або швидше довіряють 38% респондентів, а швидше не довіряють і цілком не довіряють 35%.

В опитуванні взяли участь 2500 респондентів віком від 18 років і старше. Воно відбувалося у формі особистого формалізованого інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

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