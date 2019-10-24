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Соціологи встановили незвичну довіру українців до СБУ

Четвер, 24 жовтня 2019, 13:34

Серед українців вперше з 2013 року зафіксовано більше тих, хто довіряє Службі безпеки України, ніж тих, хто не довіряє.  

Джерело: Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" преведене 19-22 жовтня

Деталі: Згідно з даними соціологів з 2013 року українці переважно не довіряли СБУ ніж довіряли.

Згідно із останнім опитуванням СБУ цілком довіряють, або швидше довіряють 38% респондентів, а швидше не довіряють і цілком не довіряють 35%.

В опитуванні взяли участь 2500 респондентів віком від 18 років і старше. Воно відбувалося у формі особистого формалізованого інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

 

Передісторія:

  • В Україні продовжує триматися на високому рівні довіра до центральних органів влади.

Українська правда

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Теми: СБУсоціологія
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