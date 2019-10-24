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Социологи установили необычное доверие украинцев к СБУ

Четверг, 24 октября 2019, 13:34

Среди украинцев впервые с 2013 года зафиксировано больше тех, кто доверяет Службе безопасности Украины, чем тех, кто не доверяет ей.

Источник: Опрос Социологической группы "Рейтинг" преведенный 19-22 октября

Детали: Согласно данным социологов с 2013 года украинцы преимущественно не доверяли СБУ чем доверяли.

Согласно последнему опросу СБУ полностью доверяют, или скорее доверяют 38% респондентов, а скорее не доверяют, или полностью не доверяют 35%.

В опросе приняли участие 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Оно происходило в форме личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

 
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Предыстория:

  • В Украине продолжает держаться на высоком уровне доверие к центральным органам власти.

Украинская правда
Темы: СБУсоциология
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