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Укрзалізниця і Київпастранс посварилися через міську електричку

Четвер, 24 жовтня 2019, 15:49

Столичне транспортне КП "Київпастранс" і Укрзалізниця влаштували публічну перепалку у соцмережі після крадіжки обладнання, у результаті чого міська електричка вранці не вийшла на маршрут.

"Київпастранс" звинуватив "Укрзалізницю" в тому, що вона вкотре зірвала рух міських електропоїздів, адже не змогла захистити потяги на технічній станції "Борщагівка" від вандалів, які понівечили вагони та вкрали дроти електрообладнання.

"На жаль, ані сплагіачений металобрухт (чи як його там – залізомен, також вкрадений образ Роберта Дауні зі славнозвісного фільму "Залізна людина"), ані представники воєнізованої охорони "Укрзалізниці", з якою ми маємо договірні відносини на охорону електропоїздів, не впоралися зі своїм головним обов’язком та не вберегли електрички від чергових випадків вандалізму і не змогли затримати вандалів. Певно, вони здатні показово лише "душити" природу", - йдеться в повідомленні "Київпастрансу" у Facebook.

У КП додали, що за фактом вандалізму відкриті кримінальні провадження.

"Наразі ми разом із КМДА оперативно шукаємо матеріальні ресурси для проведення якнайшвидшого ремонту обкрадених електропоїздів та відновлення руху відповідно до графіка", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу "Укрзалізниця" звинуватила столичне КП, що воно саме краде запчастини, і нагадала, що час сплатити 17,5 мільйона гривень боргів.

"Київпастранс, визнайте вже, що електричка – то не ваше! І всі намагання перекласти відповідальність на інших не зробить її кращою.  У вас нічого не крали цієї ночі на технічній станції "Борщагівка". Розкрадання міжвагонного обладнання електропоїздів, що курсують на маршруті міської електрички, було зафіксовано на станції "Дарниця". Про це воєнізована охорона Укрзалізниці повідомила правоохоронців", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" у Facebook.

В УЗ відзначили, що загалом це вже не перший випадок, коли залізничники виявляють відсутність певних деталей електричок після рейсів.

"Підозрюємо, що їх розкрадають під час курсування поїздів. Чи то, може, Київпастранс збирає запчастини для створення свого "Київпастрансформера"? І, між іншим, поверніть борги за використання інфраструктури 11,4 млн грн та ремонт рухомого складу – 6,1 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Що було раніше: КП "Київпастранс" і "Укрзалізниця" презентували своїх талісманів "Київпастрансформера" і "Залізомена".

 

Передісторія:

  • Конфлікт КП "Київпастранс" і "Укрзалізниця" через міську електричку триває досить давно.
  • Міська електричка часто запізнюється або взагалі не виходить на маршрут. Це обурює столичних жителів, зокрема, мешканців Троєщини, які використовують цей транспорт, щоб дістатися до центру міста і оминути затори.
  • Кияни неодноразово блокували колії міської електрички, вимагаючи дотримуватись графіку руху і збільшити кількість вагонів у потязі.
  • У КП "Київпастранс" повідомляли, що затримки руху електрички виникають через інфраструктуру, яка належить "Південно-Західній залізниці".
  • В УЗ у свою чергу заявляли, що "Київпастранс" накопичив мільйонні борги і не сплачує їх.

Українська правда

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