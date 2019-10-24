Укрзализныця и Киевпастранс поссорились из-за городской электрички

Столичное транспортное КП "Киевпастранс" и Укрзализныця устроили публичную перепалку в соцсети после кражи оборудования, в результате чего городская электричка утром не вышла на маршрут.

"Киевпастранс" обвинил "Укрзализныцю" в том, что она в очередной раз сорвала движение городских электропоездов, поскольку не смогла защитить поезда на технической станции "Борщаговка" от вандалов, которые изувечили вагоны и украли провода электрооборудования.

"К сожалению, ни сплагиаченный металлолом (или как его там – зализомен, также украденный образ Роберта Дауни из знаменитого фильма "Железный человек"), ни представители военизированной охраны "Укрзализныци", с которой мы имеем договорные отношения на охрану электропоездов, не справились со своей главной обязанностью и не уберегли электрички от очередных случаев вандализма и не смогли задержать вандалов. Вероятно, они способны показательно лишь "душить" природу", - говорится в сообщении "Киевпастранса" в Facebook.

В КП добавили, что по факту вандализма открыты уголовные производства.

"Сейчас мы вместе с КГГА оперативно ищем материальные ресурсы для проведения скорейшего ремонта обворованных электропоездов и восстановления движения в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

В свою очередь "Укрзализныця" обвинила столичное КП в том, что оно само ворует запчасти, и напомнила, что время оплатить 17,5 миллиона гривен долгов.

"Киевпастранс, признайте уже, что электричка – не ваше! И все попытки переложить ответственность на остальных не сделают ее лучше. У вас ничего не крали ночью на технической станции "Борщаговка". Хищение междувагонного оборудования электропоездов, курсирующих по маршруту городской электрички, было зафиксировано на станции "Дарница". Об этом военизированная охрана Укрзализныци сообщила правоохранителям", - говорится в сообщении "Укрзализныци" в Facebook.

В УЗ отметили, что в целом это уже не первый случай, когда железнодорожники выявляют отсутствие определенных деталей электричек после рейсов.

"Подозреваем, что их разворовывают во время курсирования поездов. Или, может, Киевпастранс собирает запчасти для создания своего "Киевпастрансформера"? И, между прочим, верните долги за использование инфраструктуры 11,4 миллиона гривен и ремонт подвижного состава – 6,1 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Что было раньше: КП "Киевпастранс" и "Укрзализныця" презентовали своих талисманов "Киевпастрансформера" и "Зализомена".

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