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Бойовики обстріляли ремонтників на Луганщині, є постраждалі

Четвер, 24 жовтня 2019, 16:09

Бойовики обстріляли працівників комунального підприємства "Луганськвода", які проводили ремонтні роботи в районі залізничної станції "Кіндрашівська", постраждали дві цивільних особи.

Джерело: прес-центр ООС

Дослівно: "Сьогодні, близько 10 години 30 хвилин, ворог з автоматичного станкового гранатомету АГС-17, обстріляв працівників комунального підприємства "Луганськвода", які проводили ремонтні роботи в районі залізничної станції "Кіндрашівська" неподалік зупинки Зелений Гай".

Деталі: Згідно із повідомленням, внаслідок обстрілу поранення отримали дві цивільні особи.

Військові зазначають, що з українського боку було надано гарантії на неухильне дотримання "режиму тиші" до 17.00.

Прес-центр Об’єднаних сил повідомляє, що від місця, де зафіксовано обстріл, до найближчих позицій українських військовослужбовців понад дві з половиною тисячі метрів.

Перевірити факт травмування чи поранення мирних мешканців військові не змогли, оскільки вказаний населений пункт знаходиться на непідконтрольній урядові України території.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові діїЛуганська область
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