Боевики обстреляли ремонтников на Луганщине, есть пострадавшие

Боевики обстреляли работников коммунального предприятия "Лугансквода", которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская", пострадали два гражданских лица.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Сегодня, около 10 часов 30 минут, враг из автоматического станкового гранатомета АГС-17 обстрелял работников коммунального предприятия "Лугансквода", которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская" возле остановки Зеленый Гай".

Детали: Согласно сообщению, в результате обстрела ранения получили два гражданских лица.

Военные отмечают, что с украинской стороны были предоставлены гарантии на неукоснительное соблюдение "режима тишины" до 17.00.

Пресс-центр Объединенных сил сообщает, что от места, где зафиксирован обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих более двух с половиной тысяч метров.

Проверить факт травмирования или ранения мирных жителей военные не смогли, поскольку указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории.