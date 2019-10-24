"Слуг народу" з понеділка масово поведуть на закритий поліграф

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що всі їхні нардепи з фінансового комітету Верховної Ради з наступного тижня підуть на масове проходження поліграфу в одне із спеціалізованих відомств.

Про це він сказав у четвер журналістам.

"Нам вже зробили пропозиції СБУ, МВС і НАБУ. Всі хочуть нас перевірити… Люди йдуть зараз (на поліграф – ред.) як вони хочуть, але потім ми централізована приймемо рішення, куди йти. Я думаю це буде в понеділок-вівторок. У понеділок скоріше за все, бо у вівторок вже пленарний день", - сказав він.

"Це повинно бути вже закрито. В НАБУ точно нам не дадуть вас всіх (журналістів – ред.) і транслювати", - додав Арахамія.

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