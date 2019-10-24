"Слуг народу" з понеділка масово поведуть на закритий поліграф
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що всі їхні нардепи з фінансового комітету Верховної Ради з наступного тижня підуть на масове проходження поліграфу в одне із спеціалізованих відомств.
Про це він сказав у четвер журналістам.
"Нам вже зробили пропозиції СБУ, МВС і НАБУ. Всі хочуть нас перевірити… Люди йдуть зараз (на поліграф – ред.) як вони хочуть, але потім ми централізована приймемо рішення, куди йти. Я думаю це буде в понеділок-вівторок. У понеділок скоріше за все, бо у вівторок вже пленарний день", - сказав він.
"Це повинно бути вже закрито. В НАБУ точно нам не дадуть вас всіх (журналістів – ред.) і транслювати", - додав Арахамія.
Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка
"Слуг народу" перевірять на детекторі брехні. Чи можна обманути поліграф
Передісторія:
- У середу і четвер кілька "слуг народу" за своєю ініціативою пройшли перевірку на поліграфі щодо підкупів у фінансовому комітеті Ради.
- 11 депутатів "Слуги народу", які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
- Суть схеми полягає в діяльності електронних майданчиків, які пов'язують із депутатом Антоном Яценком. Ще при ухваленні бюджету на 2018 рік нардепи проголосували за поправку, яка дозволила створити посередників між оцінниками майна та електронною базою Фонду держмайна. Посередники не здійснюють оціночної діяльності, вони просто пересилають дані. І за кожну таку операцію отримують по 500 – 1 800 гривень.
- У Раді зареєстрували законопроєкт №2047, який дозволив би ліквідувати цю "схему", але "слуги народу" подали і альтернативний законопроєкт №2047-1, який дозволяє укріпити діяльність майданчиків-посередників.