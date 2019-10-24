Ще одна нардеп пройшла детектор брехні – результат: хабарі пропонували
Голова науково-методичної ради Всеукраїнської асоціації поліграфологів Жанетта Половнікова заявляє, що згідно з результатами детектора брехні, нардеп Ольга Василевська-Смаглюк не брала хабарів за голосування, але їх пропонували.
Джерело: заява Половнікової після проведення дослідження Василевської-Смаглюк на поліграфі у прямому ефірі
Пряма мова: "Зараз я зі щирим серцем можу сказати, що досліджувана особа нічого від нас не приховує, грошей вона не брала жодного разу, ніяких, за вирішення питань.
Єдине, що вона трошки приховує інформацію про те, що подібні – це зафіксовано – пропозиції були. Можливо, не безпосередньо до неї, бо там реакція має більш такий асоціативний характер, але нашій досліджуваній особі відомо про те, що були відповідні пропозиції".
Деталі: Половнікова додала, що Василевська-Смаглюк також приховує свої підозри про те, хто міг спокуситися на хабарі.
При цьому поліграфолог відзначила, що наразі робить висновки з іще сирої інформації, а детальні результати тесту у письмовому вигляді будуть готові лише у п’ятницю ввечері, або у другій половині дня, оскільки потребують "ретельного перегляду в певного часу".
Дослідження Василевської-Смаглюк тривало трохи більше 40 хв. Перед ним журналістів попросили вийти, а залишити лише камери. Дослідження транслювали у прямому ефірі.
За словами поліграфолога, вартість такого дослідження залежить від низки факторів, але "на ринку коливається середньому до 3 тисяч гривень за людину у межах службового розслідування, якщо мова про кадрові перевірки, то трохи більше".
Василевська-Смаглюк зазначила, що на дослідження запрошувала усіх членів комітету з питань фінансів, зокрема, писала про це у чаті комітету.
Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка
"Слуг народу" перевірять на детекторі брехні. Чи можна обманути поліграф
Передісторія:
- 11 депутатів "Слуги народу", які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
- Суть схеми полягає в діяльності електронних майданчиків, які пов'язують із депутатом Антоном Яценком. Ще при ухваленні бюджету на 2018 рік нардепи проголосували за поправку, яка дозволила створити посередників між оцінниками майна та електронною базою Фонду держмайна. Посередники не здійснюють оціночної діяльності, вони просто пересилають дані. І за кожну таку операцію отримують по 500 – 1 800 гривень.
- У Раді зареєстрували законопроєкт №2047, який дозволив би ліквідувати цю "схему", але "слуги народу" подали і альтернативний законопроєкт №2047-1, який дозволяє укріпити діяльність майданчиків-посередників.
- Із нинішніх нардепів під підозру потрапили: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Анна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- Депутат Олександр Качура, один з головних ініціаторів законопроекту №2047-1, сам висловив бажання пройти "детектор брехні". І вже навіть нібито його пройшов.
- Також прозвітував про проходження перевірки на поліграфі і нардеп Дубінський. Він відповідав на питання експерта у прямому ефірі, хоч поліграфологи кажуть, що таке дослідження не зовсім ефективне.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадженняза фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.
- У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до нардепа з "Відродження" Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.