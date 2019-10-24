Ще одна нардеп пройшла детектор брехні – результат: хабарі пропонували

Голова науково-методичної ради Всеукраїнської асоціації поліграфологів Жанетта Половнікова заявляє, що згідно з результатами детектора брехні, нардеп Ольга Василевська-Смаглюк не брала хабарів за голосування, але їх пропонували.

Джерело: заява Половнікової після проведення дослідження Василевської-Смаглюк на поліграфі у прямому ефірі

Пряма мова: "Зараз я зі щирим серцем можу сказати, що досліджувана особа нічого від нас не приховує, грошей вона не брала жодного разу, ніяких, за вирішення питань.

Єдине, що вона трошки приховує інформацію про те, що подібні – це зафіксовано – пропозиції були. Можливо, не безпосередньо до неї, бо там реакція має більш такий асоціативний характер, але нашій досліджуваній особі відомо про те, що були відповідні пропозиції".

Скриншот з відео

Деталі: Половнікова додала, що Василевська-Смаглюк також приховує свої підозри про те, хто міг спокуситися на хабарі.

При цьому поліграфолог відзначила, що наразі робить висновки з іще сирої інформації, а детальні результати тесту у письмовому вигляді будуть готові лише у п’ятницю ввечері, або у другій половині дня, оскільки потребують "ретельного перегляду в певного часу".

Дослідження Василевської-Смаглюк тривало трохи більше 40 хв. Перед ним журналістів попросили вийти, а залишити лише камери. Дослідження транслювали у прямому ефірі.

За словами поліграфолога, вартість такого дослідження залежить від низки факторів, але "на ринку коливається середньому до 3 тисяч гривень за людину у межах службового розслідування, якщо мова про кадрові перевірки, то трохи більше".

Василевська-Смаглюк зазначила, що на дослідження запрошувала усіх членів комітету з питань фінансів, зокрема, писала про це у чаті комітету.

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