"Слуг народа" с понедельника массово поведут на закрытый полиграф

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Четверг, 24 октября 2019, 16:55

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что все их нардепы из финансового комитета Верховной Рады по следующей неделе пойдут на массовое прохождение полиграфа в одно из специализированных ведомств.

Об этом он сказал в четверг журналистам.

"Нам уже сделали предложения СБУ, МВД и НАБУ. Все хотят нас проверить... Люди идут сейчас (на полиграф - ред.) как они хотят, но потом мы централизовано примем решение, куда идти. Я думаю, это будет в понедельник-вторник. В понедельник скорее всего, потому что во вторник уже пленарный день", - сказал он.

"Это должно быть уже закрытое. В НАБУ точно нам не дадут вас всех (журналистов - ред.) и транслировать", - добавил Арахамия.

Знать больше: Детектор лжи и $ 30 000 для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из схемы Яценко

"Слуг народа" проверят на детекторе лжи. Можно ли обмануть полиграф

Предыстория:

  • В среду и четверг несколько "слуг народа" по своей инициативе прошли проверку на полиграфе по подкупов в комитете Рады.
  • 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
  • Суть схемы заключается в деятельности электронных площадок, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 год нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные. И за каждую такую операцию получают 500 – 1800 гривен.
  • В Раде зарегистрировали законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать эту "схему", но вместе с тем "слуги народа" подали альтернативный законопроект №2047-1, позволяющий укрепить деятельность площадок-посредников.

Александр Шумилин, УП

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Темы: Слуга народа взятка


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