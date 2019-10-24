"Слуг народа" с понедельника массово поведут на закрытый полиграф

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что все их нардепы из финансового комитета Верховной Рады по следующей неделе пойдут на массовое прохождение полиграфа в одно из специализированных ведомств.

Об этом он сказал в четверг журналистам.

"Нам уже сделали предложения СБУ, МВД и НАБУ. Все хотят нас проверить... Люди идут сейчас (на полиграф - ред.) как они хотят, но потом мы централизовано примем решение, куда идти. Я думаю, это будет в понедельник-вторник. В понедельник скорее всего, потому что во вторник уже пленарный день", - сказал он.

"Это должно быть уже закрытое. В НАБУ точно нам не дадут вас всех (журналистов - ред.) и транслировать", - добавил Арахамия.

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"Слуг народа" проверят на детекторе лжи. Можно ли обмануть полиграф

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