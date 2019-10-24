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Ліга Європи. "Олександрії" вдалося не програти "Сент-Єтьєну" у Франції

Четвер, 24 жовтня 2019, 21:58

У третьому турі групового турніру Ліги Європи "Олександрія" на виїзді зіграла унічию 1:1 із французьким "Сент-Етьєном".

Матч пройшов у четвер 24 жовтня у французькому Сент-Етьєні.

Французи вже на восьмій хвилині відкрили рахунок. Габріел Сілва увійшов у штрафний майданчик українського клубу і сильно пробив у кут воріт - 1:0.

"Олександрія" відігралася за 5 хвилин. На 13-й хвилині відбулася швидка контратака "Олександрії" і після прострілу у штрафну від Максима Третякова Габріель Сілва зрізає м`яч у власні ворота - 1:1. Ось такий цікавий дубль від бразилського гравця "Сент-Етьєна".

У першому таймі був момент у Кирила Ковальця, але він пробив прямо у воротаря французів.

У другому таймі "Сент-Етьєн" був активнішим в атаці.

На 67-й хвилині удар Шарля Абі відбиває Юрій Паньків. В одній з атак українського клубу у ворота господарів ледве не залетів іще один автогол, але цього разу гравець "Сент-Етьєна" пробив повз ціль.

Найреальніший шанс вирвати перемогу у французів був на 90-й хвилині, коли бив головою з кількох метрів Ромен Амума, але трохи вище воріт.

У групі І після 3 туру лідирують з 5 очками "Гент" та "Вольфсбург". У "Сент-Етьєна" та "Олександрії" по два пункти.

Наступний матч "Олександрія" проведе проти "Сент-Етьєна" в рідних стінах.

Микола Аврамчук, для УП
Теми: футбол
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