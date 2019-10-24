Лига Европы. "Александрии" удалось не проиграть "Сент-Этьену" во Франции

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Четверг, 24 октября 2019, 21:58

В третьем туре группового турнира Лиги Европы "Александрия" на выезде сыграла вничью 1:1 с французским "Сент-Этьеном".

Матч прошел в четверг 24 октября во французском Сент-Этьене.

Французы уже на восьмой минуте открыли счет. Габриэл Силва вошел в штрафную украинского клуба и сильно пробил в угол ворот – 1:0.

"Александрия" отыгралась за 5 минут. На 13-й минуте произошла быстрая контратака "Александрии" и после прострела в штрафную от Максима Третьякова Габриэл Силва срезает мяч в собственные ворота – 1:1. 

Вот такой интересный дубль от бразильского игрока "Сент-Этьена".

В первом тайме был момент у Кирилла Ковальца, но он пробил прямо во вратаря французов.

Во втором тайме "Сент-Этьен" был более активным в атаке.

На 67-й минуте удар Шарля Аби отражает Юрий Панькив. В одной из атак украинского клуба в ворота хозяев чуть не залетел еще один автогол, но на этот раз игрок "Сент-Этьена" пробил мимо цели.

Наиболее реальный шанс вырвать победу у французов был на 90-й минуте, когда Ромен Амума бил головой с нескольких метров, но чуть выше ворот.

В группе I после третьего тура лидируют с 5 очками "Гент" и "Вольфсбург". У "Сент-Этьена" и "Александрии" по два пункта.

Следующий матч "Александрия" проведет против "Сент-Этьена" в родных стенах.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: футбол


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