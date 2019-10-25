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Ліга Європи. "Динамо" вимучило нічию з "Копенгагеном"

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 00:07

Київське "Динамо" у матчі 3 туру групового турніру Ліги Європи зіграло унічию 1:1 з "Копенгагеном".

Поєдинок пройшов у четвер 24 жовтня у Києві на НСК "Олімпійський".

"Копенгаген" вже на другій хвилині зустрічі повів у рахунку. Данці у штрафній "Динамо", як на тренуванні зробили дві скидки головою і П`єрос Сотіріу сильно пробив під поперечку воріт - 0:1.

На восьмій хвилині кияни мали нагоду зрівняти рахунок. Артем Беседін бив головою з вигідної позиції, але не влучив у ворота. Через пару хвилин бив Де Пена, але удар вийшов не сильним, і прямо в руки воротарю "Копенгагена". На 22-й хвилині гості знову мають шанс біля воріт "Динамо". Виручив "Динамо" Георгій Бущан після удару Сотіріу.

До кінця першого тайму динамівці володіли перевагою, але без ударів по воротах данців.

На 53-й хвилині "Динамо" таки зрівнює рахунок. Віктор Циганков зі стандарту класно подав, і Артем Шабанов ударом головою у кут воріт зрівнює рахунок - 1:1. Далі був ще один момент в "Копенгагена". Віктор Нельсон бив метрів з 17-ти. М`яч влучив у Томаша Кендзьору і вилетів на кутовий.

На 84-й хвилині зі штрафного бив Карло Бартолец - сильно але вище воріт. Завершення другого тайму було скоріше за "Копенгагеном", ніж за киянами. Данці атакували і пресингували. Динамівці перепасовувалися і не наважалися на завершальний штурм воріт гостей.

Після трьох турів в групі В "Копенгаген" з "Динамо" мають в активі по п`ять очок і посідають два перших місця. "Мальме" з чотирима очками на третій сходинці та "Лугано" має один пункт.

Свій наступний матч "Динамо" проводе на виїзді проти "Копенгапгена"

Теми: футбол
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