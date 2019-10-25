Лига Европы. "Динамо" вымучило ничью с "Копенгагеном"

Киевское "Динамо" в матче 3 тура группового турнира Лиги Европы сыграло вничью 1:1 с "Копенгагеном".

Поединок прошел в четверг 24 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".

"Копенгаген" уже на второй минуте встречи повел в счете. Датчане в штрафной "Динамо", как на тренировке сделали две скидки головой и П`ерос Сотириу сильно пробил под перекладину ворот - 0:1.

На восьмой минуте киевляне имели возможность сравнять счет. Артем Беседин бил головой из выгодной позиции, но не попал в ворота. Через пару минут бил Где Пена, но удар получился не сильным, и прямо в руки вратарю "Копенгагена". На 22-й минуте гости снова имеют шанс у ворот "Динамо". Выручил "Динамо" Георгий Бущан после удара Сотириу.

К концу первого тайма динамовцы владели преимуществом, но без ударов по воротам датчан.

На 53-й минуте "Динамо" же сравнивает счет. Виктор Цыганков со стандарта классно подал, и Артем Шабанов ударом головой в угол ворот сравнивает счет - 1:1. Далее был еще один момент у "Копенгаген". Виктор Нельсон бил метров с 17-ти. Мяч попал в Томаша Кендзеру и вылетел на угловой.

На 84-й минуте со штрафного бил Карло Бартолец - сильно но выше ворот. Завершение второго тайма было скорее "Копенгагеном", чем за киевлянами. Датчане атаковали и прессинговали. Динамовцы перепасовывались и не пытались пойти на завершающий штурм ворот гостей.

После трех туров в группе В "Копенгаген" с "Динамо" имеют в активе по пять очков и занимают два первых места. "Мальме" с чотирима очками на третьей строчке и "Лугано" имеет один пункт.

Свой следующий матч "Динамо" проводит на выезде против "Копенгапгена"