Опубліковано фото підозрюваного у нападі на активістку в Запоріжжі

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П'ятниця, 25 жовтня 2019, 01:27

Поліція Запорізької області оприлюднила фото чоловіка, якого підозрюють у збройному нападі на активістку.

Джерело: поліція Запорізької області.

"У вчиненні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюється чоловік, який має на вигляд 30-40 років, зростом близько 170-175 см, слов’янської зовнішності, середньої тілобудови, волосся темно-русяве, на лобі має залисини, очі випуклі, був одягнений у чорний одяг", - ідеться у повідомленні.

В поліції гарантують анонімність та готові надати винагороду за будь-яку інформацію, що допоможе встановити місцезнаходження підозрюваного.

Нагадаємо:

  • У Запоріжжі напали з ножем на керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову.
  • "Напад було скоєно серед білого дня. Злочинець після довгого переслідування напав на Анжеліку в під'їзді і завдав удар ножем в область серця. Зараз дівчина в реанімації. Її оперують".

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Теми: Запоріжжя напад


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