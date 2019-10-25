Опубликовано фото подозреваемого в нападении на активистку в Запорожье
Пятница, 25 октября 2019, 01:27
Полиция Запорожской области обнародовала фото мужчины, которого подозревают в вооруженном нападении на активистку.
Источник: полиция Запорожской области.
"В совершении тяжкого преступления обоснованно подозревается мужчина, которому на вид 30-40 лет, ростом около 170-175 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы темно-русые, имеет залысины на лбу, глаза выпуклые, был одет в черную одежду", - говорится в сообщении.
В полиции гарантируют анонимность и готовы предоставить вознаграждение за любую информацию, которая поможет установить местонахождение подозреваемого.
Напомним:
- В Запорожье напали с ножом на руководительницу общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову.
- "Нападение было совершено средь бела дня. Преступник после долгого преследования напал на Анжелику в подъезде и нанес удар ножем в область сердца. Сейчас девушка в реанимации. Ее оперируют".