В Туреччині постраждали десять українських туристів

На південному заході Туреччини мікроавтобус, який перевозив українських туристів, зіткнувся з трактором.

Джерело: Milliyet.

"Унаслідок зіткнення мікроавтобуса та трактора постраждали обидва водії транспортних засобів, турецький гід та 10 українських туристів", - зазначено у повідомленні.

Уточнюється, що ДТП сталася на шосе Денізлі - Анталія. У результаті зіткнення мікроавтобус з’їхав з дороги та врізався у загорожу.

Постраждалим було надано першу медичну допомогу та відправлено в лікарню міста Аджипаям. За попередніми даними, стан потерпілих задовільний.

Причини ДТП з'ясовуються.