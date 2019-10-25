В Туреччині постраждали десять українських туристів
П'ятниця, 25 жовтня 2019, 06:12
На південному заході Туреччини мікроавтобус, який перевозив українських туристів, зіткнувся з трактором.
Джерело: Milliyet.
"Унаслідок зіткнення мікроавтобуса та трактора постраждали обидва водії транспортних засобів, турецький гід та 10 українських туристів", - зазначено у повідомленні.
Уточнюється, що ДТП сталася на шосе Денізлі - Анталія. У результаті зіткнення мікроавтобус з’їхав з дороги та врізався у загорожу.
Постраждалим було надано першу медичну допомогу та відправлено в лікарню міста Аджипаям. За попередніми даними, стан потерпілих задовільний.
Причини ДТП з'ясовуються.