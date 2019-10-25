Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Туреччині постраждали десять українських туристів

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 06:12

На південному заході Туреччини мікроавтобус, який перевозив українських туристів, зіткнувся з трактором.

Джерело: Milliyet.

"Унаслідок зіткнення мікроавтобуса та трактора постраждали обидва водії транспортних засобів, турецький гід та 10 українських туристів", - зазначено у повідомленні.

Уточнюється, що ДТП сталася на шосе Денізлі - Анталія. У результаті зіткнення мікроавтобус з’їхав з дороги та врізався у загорожу.

Постраждалим було надано першу медичну допомогу та відправлено в лікарню міста Аджипаям. За попередніми даними, стан потерпілих задовільний.

Причини ДТП з'ясовуються.

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччинааварія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Туреччина
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів
Зеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: