В Турции пострадали десять украинских туристов

На юго-западе Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором.

Источник: Milliyet.

"В результате столкновения микроавтобуса и трактора пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на шоссе Денизли - Анталия. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.

Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь и отправлены в больницу города Аджипаям. По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.

Причины ДТП выясняются.