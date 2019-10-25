В Турции пострадали десять украинских туристов
Пятница, 25 октября 2019, 06:12
На юго-западе Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором.
Источник: Milliyet.
"В результате столкновения микроавтобуса и трактора пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ДТП произошло на шоссе Денизли - Анталия. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.
Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь и отправлены в больницу города Аджипаям. По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.
Причины ДТП выясняются.