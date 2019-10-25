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В Турции пострадали десять украинских туристов

Пятница, 25 октября 2019, 06:12

На юго-западе Турции микроавтобус, перевозивший украинских туристов, столкнулся с трактором.

Источник: Milliyet.

"В результате столкновения микроавтобуса и трактора пострадали оба водителя транспортных средств, турецкий гид и 10 украинских туристов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на шоссе Денизли - Анталия. В результате столкновения микроавтобус съехал с дороги и врезался в ограду.

Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь и отправлены в больницу города Аджипаям. По предварительным данным, состояние пострадавших удовлетворительное.

Причины ДТП выясняются.

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Темы: Турцияавария
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