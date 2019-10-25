ООС: 25 обстрілів, один поранений

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П'ятниця, 25 жовтня 2019, 07:24

24 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: звіт ООС

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 15 обстріліі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів.

"Вчора, 24 жовтня, внаслідок обстрілів, поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - повідомили військові.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності не проявляли.

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Теми: Донбас ООС


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