ООС: 25 обстрелов, один боец ранен

24 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет ООС

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрилии.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов.

"Вчера, 24 октября, в результате обстрелов, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - сообщили военные.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.