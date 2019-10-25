ООС: 25 обстрелов, один боец ранен
Пятница, 25 октября 2019, 07:24
24 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: отчет ООС
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрилии.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов.
"Вчера, 24 октября, в результате обстрелов, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - сообщили военные.
С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.