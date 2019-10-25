В Києві хулігани закидали камінням автобуси футбольних фанів

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П'ятниця, 25 жовтня 2019, 10:36

В Києві група невідомих осіб закидала камінням автобуси, що перевозили футбольних вболівальників.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Сьогодні ввечері (24 жовтня, - ред.) до столичної поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Великій Васильківській група невідомих осіб кидає каміння в автобуси, що перевозять футбольних вболівальників. За викликом негайно виїхали наряди поліції та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції"

Деталі: Під час огляду місця події правоохоронці зафіксували пошкодження вікон у трьох автобусах. Внаслідок події ніхто не постраждав.

 

Неподалік поліцейські затримали 5 осіб. Їх запросили до районного управління для з‘ясування обставин та їх причетності до протиправних дій. Інші учасники встановлюються.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадуємо:

  • 24 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський" проходив матч 3 туру групового турніру Ліги Європи. Київське "Динамо" зіграло унічию 1:1 з "Копенгагеном".

Українська правда

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Теми: футбол Київ поліція


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