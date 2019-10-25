В Києві хулігани закидали камінням автобуси футбольних фанів

В Києві група невідомих осіб закидала камінням автобуси, що перевозили футбольних вболівальників.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Сьогодні ввечері (24 жовтня, - ред.) до столичної поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Великій Васильківській група невідомих осіб кидає каміння в автобуси, що перевозять футбольних вболівальників. За викликом негайно виїхали наряди поліції та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції"

Деталі: Під час огляду місця події правоохоронці зафіксували пошкодження вікон у трьох автобусах. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Неподалік поліцейські затримали 5 осіб. Їх запросили до районного управління для з‘ясування обставин та їх причетності до протиправних дій. Інші учасники встановлюються.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

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