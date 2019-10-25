Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Києві хулігани закидали камінням автобуси футбольних фанів

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 10:36

В Києві група невідомих осіб закидала камінням автобуси, що перевозили футбольних вболівальників.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Сьогодні ввечері (24 жовтня, - ред.) до столичної поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Великій Васильківській група невідомих осіб кидає каміння в автобуси, що перевозять футбольних вболівальників. За викликом негайно виїхали наряди поліції та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції"

Деталі: Під час огляду місця події правоохоронці зафіксували пошкодження вікон у трьох автобусах. Внаслідок події ніхто не постраждав.

 

Неподалік поліцейські затримали 5 осіб. Їх запросили до районного управління для з‘ясування обставин та їх причетності до протиправних дій. Інші учасники встановлюються.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадуємо:

  • 24 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський" проходив матч 3 туру групового турніру Ліги Європи. Київське "Динамо" зіграло унічию 1:1 з "Копенгагеном".

Українська правда
Теми: футболКиївполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
футбол
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: