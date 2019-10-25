В Киеве хулиганы забросали камнями автобусы футбольных фанов

В Киеве группа неизвестных лиц забросала камнями автобусы, перевозившие футбольных болельщиков.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "Сегодня вечером (24 октября, - ред.) в столичную полицию поступило сообщение, что на улице Большой Васильковской группа неизвестных лиц бросает камни в автобусы, перевозившие футбольных болельщиков. По вызову немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции "

Детали: Во время осмотра места происшествия правоохранители зафиксировали повреждения окон в трех автобусах. В результате происшествия никто не пострадал.

Неподалеку полицейские задержали 5 человек. Их пригласили в районное управление для выяснения обстоятельств и их причастности к противоправным действиям. Другие участники устанавливаются.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напоминаем: