В Киеве хулиганы забросали камнями автобусы футбольных фанов
В Киеве группа неизвестных лиц забросала камнями автобусы, перевозившие футбольных болельщиков.
Источник: пресс-служба полиции Киева
Дословно: "Сегодня вечером (24 октября, - ред.) в столичную полицию поступило сообщение, что на улице Большой Васильковской группа неизвестных лиц бросает камни в автобусы, перевозившие футбольных болельщиков. По вызову немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции "
Детали: Во время осмотра места происшествия правоохранители зафиксировали повреждения окон в трех автобусах. В результате происшествия никто не пострадал.
Неподалеку полицейские задержали 5 человек. Их пригласили в районное управление для выяснения обстоятельств и их причастности к противоправным действиям. Другие участники устанавливаются.
Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Напоминаем:
- 24 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" проходил матч 3 тура группового турнира Лиги Европы. Киевское "Динамо" сыграло вничью 1:1 с "Копенгагеном".