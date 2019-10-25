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В результаті обстрілу на Донбасі поранення отримав військовий

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 13:25

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли позицій Об’єднаних сил на луганському напрямку, один військовий дістав поранення.

Джерело: зведення Міноборони

Деталі: Після 6-ї ранку противник зі стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил біля Хутора Вільного.

Крім того, з автоматичних гранатометів окупанти обстрілювали позиції наших військ, обладнані в районах Новозванівки та Луганського.

Дослівно: "До медичного закладу евакуйовано одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил, який зазнав поранення внаслідок ворожого обстрілу".

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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