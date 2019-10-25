В результате обстрела на Донбассе ранен военный

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Пятница, 25 октября 2019, 13:25

С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрелf позиций Объединенных сил на луганском направлении, один военный получил ранение.

Источник: сводка Минобороны

Детали: После 6 утра противник из стрелкового оружия вёл огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил возле Хутора Вольного.

Кроме того, из автоматических гранатометов оккупанты обстреливали позиции наших войск, оборудованные в районах Новозвановки и Луганского.

Дословно: "В медицинское учреждение эвакуирован один военнослужащий из состава Объединенных сил, который получил ранение в результате вражеского обстрела".

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе


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