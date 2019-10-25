ДБР взялося за призначення Гройсмана: в ОП вилучатимуть документи

Державне бюро розслідувань отримало дозвіл на вилучення документів Офісу президента в рамках розслідування нібито зловживання владою посадовими особами під час призначення у 2016 році Володимира Гройсмана прем’єр-міністром України.

Джерело: ухвала Печерського районного суду від 17 жовтня 2019 року

Дослівно у рішенні суду: "Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи, які займають особливо відповідальне становище в державних органах України, зловживаючи службовим становищем, за відсутності передбачених законодавством підстав, внесли у квітні 2016 року до Верховної Ради України подання на призначення Прем`єр-Міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді України".

Деталі: На суді слідчий вказав, що з метою розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні пропозиції коаліції "Європейська Україна" щодо подання президента про призначення на посаду прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана, а також інших службових документів, які складались в ході "супроводження" зазначених документів (службові записки, довідки).

Йдеться про документи Адміністрації президента, яка тепер називається Офісом президента.

Крім того, згідно із ухвалою, слідчі хочуть вивчити документи, що стосуються призначення на посаду прем’єр міністра не лише Гройсмана, а і Арсенія Яценюка. Така потреба продиктована бажанням слідчих порівняти процедури прийняття рішень в обох випадках.

Слідчий суддя Тетяна Ільєва дозволила ДБР вилучити зазначені документи в Офісі президента.

Що було раніше: 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради України та призначення позачергових виборів. Підставою для такого рішення стала нібито відсутність у Верховній Раді коаліції "Європейська Україна".

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