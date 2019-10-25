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ГБР взялось за назначение Гройсмана: в ОП изымут документы

Пятница, 25 октября 2019, 13:40
ГБР взялось за назначение Гройсмана: в ОП изымут документы

Государственное бюро расследований получило разрешение на изъятие документов Офиса президента в рамках расследования якобы злоупотребления властью должностными лицами при назначении в 2016 году Владимира Гройсмана премьер-министром Украины.

Источник: решение Печерского районного суда от 17 октября 2019 года

Дословно в решении суда: "Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в государственных органах Украины, злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований, внесли в апреле 2016 году до Верховную Раду Украины представление на назначение Премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины".

Детали: В суде следователь указал, что в целях расследования уголовного преступления, возникла необходимость в исследовании предложения коалиции "Европейская Украина" по представлению президента о назначении на должность премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также других служебных документов, которые составлялись в ходе "сопровождения" указанных документов (служебные записки, справки).

Речь идет о документах Администрации президента, которая теперь называется Офисом президента.

Кроме того, согласно решению, следователи хотят изучить документы, касающиеся назначения на должность премьер-министра не только Гройсмана, а и Арсения Яценюка. Такая потребность продиктована желанием следователей сравнить процедуры принятия решений в обоих случаях.

Следственный судья Татьяна Ильева позволила ГБР изъять указанные документы в Офисе президента.

Что было раньше: 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Основанием для такого решения стало якобы отсутствие в Верховной Раде коалиции "Европейская Украина".

Напоминаем:

  • 14 апреля 2016 Верховная Рада приняла пакетное постановление о принятии отставки премьера Арсения Яценюка и назначения главой правительства спикера Рады Владимира Гройсмана. За это проголосовали 257 депутатов

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Темы: ГройсмансудГБРПорошенкокоалиция
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