Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Учасник стрілянини в Харкові підірвав себе

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 15:35
Учасник стрілянини в Харкові підірвав себе
Фото Анни Черненко, 24 канал

Причетний до перестрілки в Харкові чоловік підірвав сам себе на Південному вокзалі.

Джерело: LIGA.net з посиланням на прес-службу поліції Харківської області, пресслужба поліції Харкова, Депо Харків, 057, Радіо Свобода, 24 канал

Деталі: Як повідомляє "Депо Харків" з посиланням на свої джерела серед правоохоронців, вибух пов'язаний з сьогоднішньої перестрілкою біля супермаркету на Клочківській.

Пряма мова: "Після перестрілки, що сталася на вулиці Клочківській, правоохоронці були орієнтовані на пошук підозрюваних. Близько 13:00 біля Південного вокзалу на залізничній колії правоохоронці помітили людину, яка могла бути причетною до перестрілки. Побачивши поліцейських, чоловік підірвав себе невстановленим вибуховим пристроєм. Він загинув на місці".

UPD: Джерело в правоохоронних органах повідомило 057, що чоловік намагався кинути грнату в поліцейских.

Пряма мова джерела: "Він намагався кинути гранату в патрульних. Почав діставати її і кинув в них, але підірвався сам. Патрульні в нього не стріляли. Він почав спускатися під місток, щоб обійти вокзал, пройтися по шляхах, зайти на платформу і стрибнути в електричку "

Водночас, за словами начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, слідство розглядає версію, що зловмисник навмисно покінчив життя самогубством

Пряма мова: "Мабуть, він замовників убивства боявся більше. Тому замість того, щоб здатися патрульним, підірвав себе гранатою".

Також джерела у правоохоронних органах повідомили Радіо Свобода, що біля супермаркету на Клочківській кілери здійснили замах на Георгія Ісакова, якого вважають соратником організатора бійцівського клубу "Оплот" Євгена Жиліна, вбитого у Москві у 2016 році.

Поки що офіційного підтвердження чи спростування інформації щодо особи загиблого немає. За однією з версій, убитий у перестрілці – не Ісаков, а Володимир Борох на прізвисько "Тайсон", помічник Ісакова. Сам Ісаков, за цими даними, нині перебуває в лікарні з проникаючим пораненням грудної клітки.

Як пише 24 канал, чоловіком, який підірвав себе на вокзалі в Харкові, виявився 47-річний Олексій Титов.

 
Документи чоловіка, який підірвав себе

У загиблого було ще 4 гранати Ф-1 і пістолет.

Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що вокзал в Харкові працює в штатному режимі.

Що було раніше: В Харкові на вулиці Клочківській сталася перестрілка, двоє чоловіків отримали поранення, один з них помер.

Автомобіль, на якому зловмисники втекли, знайшли підпаленим неподалік від місця злочину.

Теми: Харківвибухкримінал
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Харків
"Слуга" Слюсарєв після вторгнення став власником заводу "Рапід" і фірм у трьох країнах – ЗМІ
У Харкові дерусифікували станцію метро
УЗ призначає додатковий поїзд Інтерсіті+ із Києва до Харкова
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...