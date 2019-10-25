Учасник стрілянини в Харкові підірвав себе

Причетний до перестрілки в Харкові чоловік підірвав сам себе на Південному вокзалі.

Джерело: LIGA.net з посиланням на прес-службу поліції Харківської області, пресслужба поліції Харкова, Депо Харків, 057, Радіо Свобода, 24 канал

Деталі: Як повідомляє "Депо Харків" з посиланням на свої джерела серед правоохоронців, вибух пов'язаний з сьогоднішньої перестрілкою біля супермаркету на Клочківській.

Пряма мова: "Після перестрілки, що сталася на вулиці Клочківській, правоохоронці були орієнтовані на пошук підозрюваних. Близько 13:00 біля Південного вокзалу на залізничній колії правоохоронці помітили людину, яка могла бути причетною до перестрілки. Побачивши поліцейських, чоловік підірвав себе невстановленим вибуховим пристроєм. Він загинув на місці".

UPD: Джерело в правоохоронних органах повідомило 057, що чоловік намагався кинути грнату в поліцейских.

Пряма мова джерела: "Він намагався кинути гранату в патрульних. Почав діставати її і кинув в них, але підірвався сам. Патрульні в нього не стріляли. Він почав спускатися під місток, щоб обійти вокзал, пройтися по шляхах, зайти на платформу і стрибнути в електричку "

Водночас, за словами начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, слідство розглядає версію, що зловмисник навмисно покінчив життя самогубством

Пряма мова: "Мабуть, він замовників убивства боявся більше. Тому замість того, щоб здатися патрульним, підірвав себе гранатою".

Також джерела у правоохоронних органах повідомили Радіо Свобода, що біля супермаркету на Клочківській кілери здійснили замах на Георгія Ісакова, якого вважають соратником організатора бійцівського клубу "Оплот" Євгена Жиліна, вбитого у Москві у 2016 році.

Поки що офіційного підтвердження чи спростування інформації щодо особи загиблого немає. За однією з версій, убитий у перестрілці – не Ісаков, а Володимир Борох на прізвисько "Тайсон", помічник Ісакова. Сам Ісаков, за цими даними, нині перебуває в лікарні з проникаючим пораненням грудної клітки.

Як пише 24 канал, чоловіком, який підірвав себе на вокзалі в Харкові, виявився 47-річний Олексій Титов.

Документи чоловіка, який підірвав себе

У загиблого було ще 4 гранати Ф-1 і пістолет.

Пресслужба Укрзалізниці повідомила, що вокзал в Харкові працює в штатному режимі.

Що було раніше: В Харкові на вулиці Клочківській сталася перестрілка, двоє чоловіків отримали поранення, один з них помер.

Автомобіль, на якому зловмисники втекли, знайшли підпаленим неподалік від місця злочину.