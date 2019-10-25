Причастный к перестрелке в Харькове мужчина взорвал сам себя на Южном вокзале

Источник: LIGA.net со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области, пресс-служба полиции Харькова, Депо Харьков, 057, Радио Свобода, 24 канал

Детали: Как сообщает "Депо Харьков" со ссылкой на свои источники среди правоохранителей, взрыв связан с сегодняшней перестрелкой возле супермаркета на Клочковской.

Прямая речь: "После перестрелки, произошедшей на улице Клочковской, правоохранители были ориентированы на поиск подозреваемых. Около 13:00 возле Южного вокзала на железнодорожных путях правоохранители заметили человека, который мог быть причастен к перестрелке. Увидев полицейских, мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством. Он погиб на месте"

UPD: Источник в правоохранительных органах сообщил 057, что мужчина пытался бросить гранату в полицейских.

Прямая речь источника: "Он пытался кинуть гранату в патрульных. Начал доставать ее и кинул в них, но подорвался сам. Патрульные в него не стреляли. Он начал спускаться под мостик, чтобы обойти вокзал, пройтись по путям, зайти на платформу и прыгнуть в електричку"

В то же время, по словам начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, следствие рассматривает версию, что злоумышленник намеренно покончил жизнь самоубийством.

Прямая речь: "Наверное, он заказчиков убийства боялся больше. Поэтому вместо того, чтобы сдаться патрульным, подорвал себя гранатой".

Также источники в правоохранительных органах сообщили Радио Свобода, что возле супермаркета на Клочковской киллеры совершили покушение на Георгия Исакова, которого считают соратником организатора бойцовского клуба "Оплот" Евгения Жилина, убитого в Москве в 2016 году.

Пока официального подтверждения или опровержения информации о личности погибшего нет. По одной из версий, убит в перестрелке - не Исаков, а Владимир Борох по кличке "Тайсон", помощник Исакова. Сам Исаков, по этим данным, в настоящее время находится в больнице с проникающим ранением грудной клетки.

Как пишет 24 канал, мужчиной, который взорвал себя на вокзале в Харькове, оказался 47-летний Алексей Титов.

Документы мужчины, который взорвал себя

У погибшего было еще 4 гранаты Ф-1 и пистолет.

Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что вокзал в Харькове работает в штатном режиме.

Что было раньше: В Харькове на улице Клочковской произошла перестрелка, двое мужчин получили ранения, один из них скончался.

Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, нашли подожженным неподалеку от места преступления.