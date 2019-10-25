Суд скасував домашній арешт обвинуваченого в штурмі Євромайдану
Шевченківський суд Києва максимально пом'якшив запобіжний захід обвинуваченому в організації та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції під час Революції Гідності ексголові Служби безпеки України в Києві та області Олександру Щеголєву.
Джерело: Insider, Адвокатська дорадча група
Деталі: Прокурори, які клопотали про продовження цілодобового домашнього арешту для Щеголєва, наголошували на наявності ризиків, що підозрюваний може переховуватися від суду або тиснути на свідків.
Натомість адвокати Щеголєва заявили, що він хворіє і потребує оперативного втручання. Вони попросили суд перейти у закритий режим, аби дослідити довідки про діагноз Щеголєва, посилаючись на медичну таємницю.
Засідання закрили, а відразу після закритої частини судді оголосили про зміну запобіжного заходу Щеголєву - особисте зобов'язання.
Він не має права виїжджати за кордон, спілкуватися зі свідками та потерпілими, а також зобов'язаний з'являтися до суду за викликом.
Передісторія:
- Олександра Щеголєва обвинувачують в організації та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, у тому числі її силової фази у Будинку профспілок.
- Він був одним із свідків у справі про держзраду експрезидента-втікача Віктора Януковича, але відмовився від дачі свідчень у суді.
- Щеголєв був узятий під варту 20 серпня 2015 року.
- У червні 2019 року суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт.