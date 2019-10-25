Суд скасував домашній арешт обвинуваченого в штурмі Євромайдану

Шевченківський суд Києва максимально пом'якшив запобіжний захід обвинуваченому в організації та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції під час Революції Гідності ексголові Служби безпеки України в Києві та області Олександру Щеголєву.

Джерело: Insider, Адвокатська дорадча група

Деталі: Прокурори, які клопотали про продовження цілодобового домашнього арешту для Щеголєва, наголошували на наявності ризиків, що підозрюваний може переховуватися від суду або тиснути на свідків.

Натомість адвокати Щеголєва заявили, що він хворіє і потребує оперативного втручання. Вони попросили суд перейти у закритий режим, аби дослідити довідки про діагноз Щеголєва, посилаючись на медичну таємницю.

Засідання закрили, а відразу після закритої частини судді оголосили про зміну запобіжного заходу Щеголєву - особисте зобов'язання.

Герман Крігер

Він не має права виїжджати за кордон, спілкуватися зі свідками та потерпілими, а також зобов'язаний з'являтися до суду за викликом.

Передісторія: