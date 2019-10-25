Суд скасував домашній арешт обвинуваченого в штурмі Євромайдану

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П'ятниця, 25 жовтня 2019, 15:04

Шевченківський суд Києва максимально пом'якшив запобіжний захід обвинуваченому в організації та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції під час Революції Гідності ексголові Служби безпеки України в Києві та області Олександру Щеголєву.

Джерело: InsiderАдвокатська дорадча група

Деталі: Прокурори, які клопотали про продовження цілодобового домашнього арешту для Щеголєва, наголошували на наявності ризиків, що підозрюваний може переховуватися від суду або тиснути на свідків.

Натомість адвокати Щеголєва заявили, що він хворіє і потребує оперативного втручання. Вони попросили суд перейти у закритий режим, аби дослідити довідки про діагноз Щеголєва, посилаючись на медичну таємницю.

Засідання закрили, а відразу після закритої частини судді оголосили про зміну запобіжного заходу Щеголєву - особисте зобов'язання.

 
Герман Крігер

Він не має права виїжджати за кордон, спілкуватися зі свідками та потерпілими, а також зобов'язаний з'являтися до суду за викликом.

 

Передісторія:

  • Олександра Щеголєва обвинувачують в організації та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції, у тому числі її силової фази у Будинку профспілок.
  • Він був одним із свідків у справі про держзраду експрезидента-втікача Віктора Януковича, але відмовився від дачі свідчень у суді.
  • Щеголєв був узятий під варту 20 серпня 2015 року.
  • У червні 2019 року суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт.

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Теми: Євромайдан суд


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