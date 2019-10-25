Суд отменил домашний арест обвиняемому в штурме Евромайдана

Шевченковский суд Киева максимально смягчил меру пресечения обвиняемому в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции во время Революции Достоинства экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголеву.

Источник: Insider, Адвокатская совещательная группа

Детали: Прокуроры, которые ходатайствовали о продлении круглосуточного домашнего ареста для Щеголева, говорили наличии рисков, что подозреваемый может скрываться от суда или давить на свидетелей.

В свою очередь адвокаты Щеголева заявили, что он болеет и требует оперативного вмешательства. Они попросили суд перейти в закрытый режим, чтобы исследовать справки о диагнозе Щеголева, ссылаясь на медицинскую тайну.

Заседание закрыли, а сразу после закрытой части судьи объявили об изменении меры пресечения Щеголева – личное обязательство.

Герман Кригер

Он не имеет права выезжать за границу, общаться со свидетелями и потерпевшими, а также обязан являться в суд по вызову.

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