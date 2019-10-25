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Міністр оборони: Є домовленість про повний перезапуск відносин України із НАТО

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 17:24

Міністр оборони Андрій Загороднюк анонсував рішення Північноатлантичного альянсу та України про новий формат відносин, який буде ухвалений ближчим часом.

Про це він заявив на зустрічі із журналістами наприкінці візиту до штаб-квартири НАТО, пише "Європейська правда".

"Ми перезапускаємо формат роботи з НАТО, робимо його більш практичним", - заявив міністр.

Загороднюк підкреслив, що  домовленість про це була досягнута під час візиту, тому її документальне оформлення ще не завершене. Наступного тижня, під час візиту Північноатлантичної ради до України це  рішення також ще не буде документально затверджуватися.

"Буде документ, але ми його не  встигнемо зробити так швидко, на наступний тиждень", - заявив він. "Ми розраховуємо, що перші документи будуть підписані цього року", - додав міністр.

 За словами Загороднюка, у рамках нового формату усі існуючі програми співпраці України та НАТО будуть зведені у одну програму.

"НАТО запровадило підхід "одна країна - один план", тому підтримка України буде надаватися в рамках однієї програми. Ми станемо перша країна, яка буде рухатися за цим підходом", - заявив він.

Теми: МіноборониНАТО
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