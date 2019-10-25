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Министр обороны: Есть договоренность о полном перезапуске отношений с НАТО

Пятница, 25 октября 2019, 17:24

Министр обороны Андрей Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений, которое будет принято в ближайшее время.

Об этом он заявил на встрече с журналистами в конце визита в штаб-квартиру НАТО, сообщает "Европейская правда".

"Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практическим", - заявил министр.

Загороднюк подчеркнул, что договоренность об этом была достигнута во время визита, поэтому ее документальное оформление еще не завершено. На следующей неделе, во время визита Североатлантического совета в Украину это решение также еще не будет документально утверждаться.

"Будет документ, но мы его не успеем сделать так быстро, на следующей неделе", - заявил он. "Мы рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году", - добавил министр.

По словам Загороднюка, в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.

"НАТО ввело подход "одна страна - один план", поэтому поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы. Мы станем первой страной, которая будет двигаться по этому подходу", - заявил он.

Темы: МинобороныНАТО
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