Україна не заявлятиме про ПДЧ в НАТО, щоб не бути папугою – Божок

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П'ятниця, 25 жовтня 2019, 18:58

Міністерство оборони та МЗС вважають неефективною ідею переподання заявки на отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це заявили журналістам міністр оборони Андрій Загороднюк та заступник міністра закордонних справ Єгор Божок наприкінці візиту до штаб-квартири НАТО, коментуючи заяви експрезидента Петра Порошенка з цього приводу.

Загороднюк, зокрема, заявив, що не бачить у цьому практичного сенсу.

"Ми можемо підтверджувати і надсилати заяву скільки завгодно, але навіщо? Краще концентруватися на практичних результатах", - пояснив він.

Божок, зокрема, вважає, що уряд вважає чинною заявку, подану Україною у 2008 році. "Ми вже подали заявку до ПДЧ і повторювати вже подане – неефективно", - пояснив дипломат.

"Ми можемо діяти методом папуги, а можемо вести серйозну роботу. Якщо ми будемо щодня повторювати, що хочемо в НАТО, хочемо ПДЧ, і все – то в результаті ніякого ПДЧ не отримаємо. Тому зараз ми налаштовані на те, щоби, не підтверджуючи цю заявку, досягти військових критеріїв членства в НАТО", - заявив Божок.

Раніше 25 жовтня партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" підготувала проект звернення Верховної Ради до НАТО щодо надання Плану дій для набуття членства в альянсі.

Європейська правда

Теми: Україна НАТО


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