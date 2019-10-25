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Украина не будет заявлять о ПДЧ в НАТО, чтобы не быть попугаем – Божок

Пятница, 25 октября 2019, 18:58
Украина не будет заявлять о ПДЧ в НАТО, чтобы не быть попугаем – Божок

Министерство обороны и МИД считают неэффективной идею переподавать заявку на получение Плана действий по членству в НАТО.

Об этом заявили журналистам министр обороны Андрей Загороднюк и заместитель министра иностранных дел Егор Божок в конце визита в штаб-квартиру НАТО, комментируя заявления экс-президента Петра Порошенко по этому поводу.

Загороднюк, в частности, заявил, что не видит в этом практического смысла.

"Мы можем подтверждать и отправлять заявление сколько угодно, но зачем? Лучше сконцентрироваться на практических результатах", - пояснил он.

Божок, в частности, считает, что правительство считает действующей заявку, поданную Украиной в 2008 году. "Мы уже подали заявку в ПДЧ, и повторять уже поданное - неэффективно", - пояснил дипломат.

"Мы можем действовать методом попугая, а можем вести серьезную работу. Если мы будем ежедневно повторять, что хотим в НАТО, хотим ПДЧ, и все - то в результате никакого ПДЧ не получим. Поэтому сейчас мы настроены на то, чтобы, не подтверждая эту заявку, достичь военных критериев членства в НАТО", - заявил Божок.

Ранее 25 октября партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" подготовила проект обращения Верховной Рады к НАТО о предоставлении Плана действий для членства в альянсе.

Европейская правда

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Темы: УкраинаНАТО
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