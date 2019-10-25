Порошенко пропонує Раді просити плану дій щодо членства у НАТО

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" підготувала проект звернення Верховної Ради до НАТО щодо надання Плану дій для набуття членства в альянсі.

Джерело: відеозвернення Порошенка, розміщене у Facebook

Пряма мова: "Територіальну цілісність України ми відновимо політико-дипломатичним шляхом. Таку стратегію ми виробили ще 2014 року. Ця стратегія правильна і безальтернативна. Але вона не змінить агресивної природи північної сусідки.

Сталий мир та надійна безпека можливі, лише якщо Україна стане членом НАТО. За 5 років ми зблизилися, як ніколи…

Поставити на порядок денний питання про План дій щодо членства в НАТО – в першу чергу, обов’язок українського президента. А парламент нового скликання має нагоду продемонструвати політичну волю щодо вступу України до Альянсу.

Наша команда підготувала проект заяви Верховної Ради. Пропонуємо упвноважити голову Верховної Ради разом з президентом і прем'єр-міністром поставити підпис під відповідним зверненням до грудневого саміту НАТО. Воно має продемонструвати консолідовану позицію законодавчої і виконавчої влади у питанні євроатлантичної інтеграції.

Закликаю колег по Верховній Раді, – і хто у владі, і хто в опозиції, – підтримати нашу пропозицію вже наступного тижня".

Деталі: Порошенко зазначив, що ще у 2008 році "Бухарестський саміт вирішив, що Україна стане членом НАТО" – і перспективу плану дій із членства зафіксували ще 11 років тому.

Тоді влада не мала консолідованої позиції, а в суспільстві було мало підтримки – а тепер і більшість українців підтримують членство в НАТО, і ця мета закріплена у Конституції, наголосив експрезидент.

"Офіційні представники Альянсу постійно наголошують, що двері НАТО для України відкриті. Давайте скажемо, що ми вже прийшли. Годі переминатися з ноги на ногу", – сказав Порошенко.

Він уточнив, що на грудневому саміті рішення ще не буде.

"Не секрет, що деякі наші партнери ідуть вперед, озираючись назад – на неврівноважене російське керівництво. Їм знадобиться ще час, щоб зібратися з духом і наважитися прийняти Україну до Альянсу. Але процес треба починати вже зараз", – наголосив він.

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