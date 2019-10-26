Автомобіль поліції зіткнувся з мікроавтобусом у Миколаєві
Ввечері 25 жовтня автомобіль патрульної поліції "Toyota Prius" зіткнувся з мікроавтобусом "Mercedes", в результаті чого постраждала поліцейська.
Джерело: місцеве видання "Новости N"
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ДТП трапилось на перетині вулиць Микільської та Пушкінської. Від удару "Mercedes" перекинувся. Хто саме з водії порушив правила наразі не відомо.
Нагадаємо:
- 20 жовтня внаслідок ДТП у Дніпрі загинув поліцейський, двоє осіб зазнали травм.
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