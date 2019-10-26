Автомобіль поліції зіткнувся з мікроавтобусом у Миколаєві

Ввечері 25 жовтня автомобіль патрульної поліції "Toyota Prius" зіткнувся з мікроавтобусом "Mercedes", в результаті чого постраждала поліцейська.

Джерело: місцеве видання "Новости N"

Деталі: З місця події дівчину забрали "швидка". Інформація про її стан наразі відсутня

Ввечері 25 жовтня автомобіль патрульної поліції "Toyota Prius" зіткнувся з мікроавтобусом "Mercedes", в результаті чого постраждала поліцейська.

ДТП трапилось на перетині вулиць Микільської та Пушкінської. Від удару "Mercedes" перекинувся. Хто саме з водії порушив правила наразі не відомо.

Нагадаємо: