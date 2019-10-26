Автомобіль поліції зіткнувся з мікроавтобусом у Миколаєві

2091 перегляд
Субота, 26 жовтня 2019, 04:05

Ввечері 25 жовтня автомобіль патрульної поліції "Toyota Prius" зіткнувся з мікроавтобусом "Mercedes", в результаті чого постраждала поліцейська.

Джерело: місцеве видання "Новости N"

Деталі: З місця події дівчину забрали "швидка". Інформація про її стан наразі відсутня 

 
Ввечері 25 жовтня автомобіль патрульної поліції "Toyota Prius" зіткнувся з мікроавтобусом "Mercedes", в результаті чого постраждала поліцейська.

ДТП трапилось на перетині вулиць Микільської та Пушкінської.  Від удару "Mercedes" перекинувся. Хто саме з водії порушив правила наразі не відомо. 

Нагадаємо:

Ольга Гетьманець, УП
Теми: поліція ДТП Миколаїв


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Чоловік застрелив тещу і тестя і поранив 8-річну доньку на Хмельниччині 25 жовтня 2019, 13:56
У Харкові поблизу супермаркету відбулася стрілянина: є жертва 25 жовтня 2019, 13:53
В Україні затримали хакера, який вкрав мільйони у фінустановах США 25 жовтня 2019, 11:41
Усі новини
Головні новини
Білий дім скасував мито для деяких українських товарів
Порошенко не є підозрюваним або обвинуваченим у справах ДБР – адвокат
Справа Пашинського: потерпілий подякував Портнову за допомогу 
Затриманий в аеропорту Харкова виявився заступником мера Філатова
Усі новини
Кіно

5 фільмів, які варто подивитися на "Київському тижні критики"

future

Як у майбутньому виглядатимуть офісні працівники

історія

Операція "Запад". Перевиконання плану з депортацій українців