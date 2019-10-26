Полицейский автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Николаеве
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Суббота, 26 октября 2019, 04:05
Вечером 25 октября автомобиль патрульной полиции "Toyota Prius" столкнулся с микроавтобусом "Mercedes", в результате чего пострадала девушка-полицейский.
Источник: местное издание "Новости N"
Детали: С места происшествия пострадавшую забрали "скорая". Информация о ее состоянии пока отсутствует.
ДТП произошло на пересечении улиц Никольской и Пушкинской. От удара "Mercedes" перевернулся. Кто именно из водителей нарушил правила пока не известно.
Напомним:
- 20 октября в результате ДТП в Днепре погиб полицейский, два человека получили травмы.
Ольга Гетьманец, УП
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