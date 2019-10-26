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Автомобиль полиции столкнулся с микроавтобусом в Николаеве

Суббота, 26 октября 2019, 04:05

Вечером 25 октября автомобиль патрульной полиции "Toyota Prius" столкнулся с микроавтобусом "Mercedes", в результате чего пострадала девушка-полицейский.

Источник: местное издание "Новости N"

Детали: С места происшествия пострадавшую забрали "скорая". Информация о ее состоянии пока отсутствует.

 
Вечером 25 октября автомобиль патрульной полиции "Toyota Prius" столкнулся с микроавтобусом "Mercedes", в результате чего пострадала девушка-полицейский.

ДТП произошло на пересечении улиц Никольской и Пушкинской. От удара "Mercedes" перевернулся. Кто именно из водителей нарушил правила пока не известно.

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: полицияДТПНиколаев
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