Вечером 25 октября автомобиль патрульной полиции "Toyota Prius" столкнулся с микроавтобусом "Mercedes", в результате чего пострадала девушка-полицейский.

Источник: местное издание "Новости N"

Детали: С места происшествия пострадавшую забрали "скорая". Информация о ее состоянии пока отсутствует.

Вечером 25 октября автомобиль патрульной полиции "Toyota Prius" столкнулся с микроавтобусом "Mercedes", в результате чего пострадала девушка-полицейский.

ДТП произошло на пересечении улиц Никольской и Пушкинской. От удара "Mercedes" перевернулся. Кто именно из водителей нарушил правила пока не известно.

Напомним: