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Пособницю бойовиків "ДНР" взяли під варту у Житомирі

Субота, 26 жовтня 2019, 09:38

Мешканку Донецької області, яка передавала бойовикам "ДНР" дані розвідувального характеру щодо дислокації та переміщення сил та засобів Збройних сил України на території Донецької області, взято під варту без права внесення застави.

Джерело:  пресслужба прокуратури Житомирської області

Деталі: Рішення про запобіжний захід у виді тримання під вартою на 2 місяці ухвалив Корольовський райсуд м.Житомира. 

Дослівно: "Встановлено, що громадянка України, уродженка та мешканка Донецької області, керуючись ідеологічними мотивами, поділяючи погляди та мету учасників терористичної організації "Донецька Народна Республіка", з квітня 2019 року по теперішній час сприяла цій терористичній організації".

Зокрема, підозрювана збирала та передавала відомості розвідувального характеру щодо дислокації, переміщення сил та засобів Збройних сил України та інших збройних формувань, які брали участь в АТО та у подальшому в ООС на території Донецької області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 258-3 КК (створення терористичної групи чи терористичної організації) триває.  Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленні волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Українська правда

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Теми: ЖитомирОРДЛОЗбройні сили
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