Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пособницу боевиков "ДНР" взяли под стражу в Житомире

Суббота, 26 октября 2019, 09:38

Жительница Донецкой области, которая передавала боевикам "ДНР" данные разведывательного характера о дислокации и перемещении сил и средств Вооруженных сил Украины на территории Донецкой области, взята под стражу без права внесения залога.

Источник: пресс-служба прокуратуры Житомирской области

Детали: Решение о мере пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца принял Королевский райсуд Житомира.

Дословно: "Установлено, что гражданка Украины, уроженка и жительница Донецкой области, руководствуясь идеологическими мотивами, разделяя взгляды и цели участников террористической организации "Донецкая Народная Республика", с апреля 2019 г. по настоящее время способствовала этой террористической организации".

В частности, подозреваемая собирала и передавала сведения разведывательного характера в отношении дислокации, перемещения сил и средств Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, участвовавших в АТО и в дальнейшем в ООС на территории Донецкой области.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации) продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Украинская правда
Темы: ЖитомирОРДЛОВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Житомир
Ночная атака: в Житомире повреждены десятки домов, учреждения образования и здравоохранения
Россияне ночью попали в инфраструктурный объект на Житомирщине
В Житомире раздались звуки взрывов – СМИ
Последние новости
15:53
Минобороны думает присылать мужчинам за границу повестки "по электронке" – Умеров
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
Все новости...
Реклама: