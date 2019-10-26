У Кличка запевняють, що тарифи на опалення не зміняться до кінця сезону

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" не підвищуватиме тарифи на опалення та гарячу воду протягом поточного опалювального сезону.

Джерело: пресслужба КМДА з посиланням на заяву заступника голови КМДА Петра Пантелеєва

Деталі: За словами Пантелеєва, міська влада розширюватиме програми енергоефективності для житлових будинків, що дозволять зменшити вартість послуг КП "Київтеплоенерго".

Дослівно: "Наша мета – стримувати вартість за допомогою підвищення енергоефективності на рівні окремих житлових будинків і на рівні всього теплоенергетичного комплексу міста. Шляхом організаційних заходів за півроку зменшено тепловтрати на мережах на 2%, цей показник значно зросте після завершення ремонтної кампанії та позитивно позначиться на економіці теплопостачальної компанії "Київтеплоенерго".

Пантелеєв додав, що паралельно міська влада розвиває програми співфінансування заходів енергоефективності в житлових будинках.

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