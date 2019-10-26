У Кличко уверяют, что тарифы на отопление не изменятся до конца сезона

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не будет повышать тарифы на отопление и горячую воду в течение текущего отопительного сезона.

Источник: пресс-служба КГГА со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева

Детали: По словам Пантелеева, городские власти намерены расширять программы энергоэффективности для жилых домов, которые позволят снизить стоимость услуг КП "Киевтеплоэнерго".

Дословно: "Наша цель - сдерживать стоимость посредством повышения энергоэффективности на уровне отдельных жилых домов и на уровне всего теплоэнергетического комплекса города. Путем организационных мероприятий по полгода уменьшены теплопотери на сетях на 2%, этот показатель значительно возрастет после завершения ремонтной кампании и положительно скажется на экономике теплоснабжающей компании "Киевтеплоэнерго".

Пантелеев добавил, что параллельно городские власти развивают программы софинансирования мероприятий энергоэффективности в жилых домах.

Напомним,