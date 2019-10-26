У Кличко уверяют, что тарифы на отопление не изменятся до конца сезона

58 просмотров
Суббота, 26 октября 2019, 10:09

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не будет повышать тарифы на отопление и горячую воду в течение текущего отопительного сезона.

Источник: пресс-служба КГГА со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева

Детали: По словам Пантелеева, городские власти намерены расширять программы энергоэффективности для жилых домов, которые позволят снизить стоимость услуг КП "Киевтеплоэнерго".

Дословно: "Наша цель - сдерживать стоимость посредством повышения энергоэффективности на уровне отдельных жилых домов и на уровне всего теплоэнергетического комплекса города. Путем организационных мероприятий по полгода уменьшены теплопотери на сетях на 2%, этот показатель значительно возрастет после завершения ремонтной кампании и положительно скажется на экономике теплоснабжающей компании "Киевтеплоэнерго".

Пантелеев добавил, что параллельно городские власти развивают программы софинансирования мероприятий энергоэффективности в жилых домах.

Напомним,

  • В начале октября КП "Киевтеплоэнерго", которое предоставляет услуги отопления и горячего водоснабжения в столице, инициировало повышение тарифов на производство тепловой энергии с 1 января 2020 на 30%.
  • Согласно проекту, тарифы на производство тепловой энергии для населения предлагают поднять с нынешних 964,19 грн./Гкал до 1 250,01 (+ 29,64%), для религиозных организаций с 985,02 грн./Гкал до 1408, 95 грн./Гкал (+ 43,04%), для бюджетных учреждений с 984,67 грн./Гкал до 1 155,35 грн./Гкал (+ 17,3%) и для других потребителей с 984,12 грн./Гкал до 1 168,99 грн./Гкал (+ 18,79%).
  • В КГГА в свою очередь заявили, что до конца года тарифы на отопление для населения меняться не будут.

Украинская правда
Темы: тарифы отопление Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коломойский посоветовал Порошенко быть осторожнее в высказываниях 22 октября 2019, 15:47
С нового года "Укрпошта" повысит тарифы 18 октября 2019, 12:20
Цена на газ для населения в октябре снизилась на 4,9% – "Нафтогаз" 16 октября 2019, 13:12
Все новости
Главные новости
Белый дом отменил пошлину для некоторых украинских товаров
Порошенко не подозреваемый и не обвиняемым по делам ГБР – адвокат
Дело Пашинского: потерпевший поблагодарил Портнова за помощь
Задержанный в аэропорту Харькова оказался заместителем мэра Филатова
Все новости
тест

Шваблик, тремпель, тормозок: насколько вы знаете украинские диалектизмы?

подкаст

Marvel запустит подкасты о четырех супергероев

Фото

Будничные дни сантехника: что люди придумывают с трубами и унитазами

Поиск по сайту
Архив
Весь архів