Разумков – генсеку Ради Європи: Ми готові до діалогу, але не до компромісів із сумлінням

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Субота, 26 жовтня 2019, 11:40
фото - УНІАН

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив на зустрічі з генсеком Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, що Україна готова до діалогу у ПАРЄ, проте не піде на "компроміси із сумлінням, територіальною цілісністю та гідністю людей".

Як пише "Європейська правда", про це за підсумками зустрічі у Страсбурзі в суботу вранці повідомила пресслужба українського парламенту.

Зазначається, що Разумков сказав Пейчинович-Бурич про неприйнятність для України повернення делегації РФ до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Також ми не розуміємо ситуації з повноваженнями нашої делегації. Я сподіваюсь, що це не стане прецедентом. Ми готові до діалогу, але не готові до компромісів із сумлінням, територіальною цілісністю та гідністю людей", – сказав він.

Разумков окремо зазначив, що група "Балтік +", яку створили у ПАРЄ у відповідь на безумовне повернення РФ до асамблеї декілька національних делегацій, не прагне до деструктивної позиції в Раді Європи.

"Ми налаштовані відстоювати ті базові принципи і цінності, які було закладено під час створення цієї організації. Тому що принципи демократії і свободи, прав людини – ключові, як для Європи, так і для України", – підкреслив він.

Нагадаємо,

  • Українська делегація не брала участі в осінній сесії ПАРЄ на знак протесту проти повернення РФ.
  • Перед початком сесії секретаріат ПАРЄ намагався поставити під сумнів повноваження старої делегації. У відповідь у МЗС заявили про тиск на українську делегацію.
  • На літній сесії ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення Росією принципів Ради Європи. 

Теми: ПАРЄ Разумков Дмитро Росія


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